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Путин заявил о возможности посмотреть через прицел на корабль США в Черном море

Путин заявил о возможности посмотреть через прицел на корабль США в Черном море

Россия имеет возможность посмотреть на вошедший в Черное море корабль ВМС США в бинокль или через прицел средств обороны.

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Иван
НЕ нсмотрелся ещё?
Сергей Ковалев
ната будет проводить военно-морские операции!какие?учить укурков лодки надувать.так это-учения ,а не операции.
Игорь Кузнецов
Совещание было с руководителями ВПК и высшими офицерами ВС РФ. Вероятно чтобы разрядить обстановку при очередной "головомойке", а недоработки есть всегда, на камеру можно и пошутить. Ясно что отслеживание с прицелом проводится всегда. Опять же учения и для наших сил противодействия.
Альбина Колесникова
Конечно эти корабли под прицелом и пусть не думают что им всё сойдёт с рук.
Serg
Посмотрели через прицел и Мария Захарова расскажет о принятии ответных мер. Пшикнули одним местом в лужу и брызгами умылись.
Анатолий Лановой
Эх, нам бы тебя, уж ты бы всем показал.
Vladimir Osheschko
Сколько в прицел не гляди, цель не поразишь.
реванш
языком ворочать, не мешки таскать.
Skitalez Zhevaj
Пора меньше стращать США, а действовать по военному, так, чтобы не повадно было пиндосам заходить в Чёрное море и проводить учения.
Виктор Викторов
Нина Шалева
Ну вот давайте защитим наш Русский мир!!

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