Путин заявил о возможности посмотреть через прицел на корабль США в Черном море

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПутин заявил о возможности посмотреть через прицел на корабль США в Черном море Россия имеет возможность посмотреть на вошедший в Черное море корабль ВМС США в бинокль или через прицел средств обороны.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванНЕ нсмотрелся ещё?Сергей Ковалевната будет проводить военно-морские операции!какие?учить укурков лодки надувать.так это-учения ,а не операции.Игорь КузнецовСовещание было с руководителями ВПК и высшими офицерами ВС РФ. Вероятно чтобы разрядить обстановку при очередной "головомойке", а недоработки есть всегда, на камеру можно и пошутить. Ясно что отслеживание с прицелом проводится всегда. Опять же учения и для наших сил противодействия.Альбина КолесниковаКонечно эти корабли под прицелом и пусть не думают что им всё сойдёт с рук.SSergПосмотрели через прицел и Мария Захарова расскажет о принятии ответных мер. Пшикнули одним местом в лужу и брызгами умылись.Анатолий ЛановойЭх, нам бы тебя, уж ты бы всем показал.Vladimir OsheschkoСколько в прицел не гляди, цель не поразишь.реваншязыком ворочать, не мешки таскать.Skitalez ZhevajПора меньше стращать США, а действовать по военному, так, чтобы не повадно было пиндосам заходить в Чёрное море и проводить учения.Виктор ВикторовНШНина ШалеваНу вот давайте защитим наш Русский мир!!Комментировать
Свежие комментарии