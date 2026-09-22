ВсеМ лгут.

Есть, дорогие читатели, совершенно удивительный случай, который произошёл чуть более ста лет назад во Франции.
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