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Шняги.Нет

4 подписчика

Когда жизнь подкидывает мемы: 18 картинок

Когда жизнь подкидывает мемы: 18 картинок

Наверняка каждый замечал, что некоторые шутки становятся особенно близкими, когда начинаются со слова «Когда».

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