Мартин Брандл: Ферстаппен либо останется в Red Bull, либо возьмёт перерыв

Getty Images/Red Bull ContentpoolБывший пилот Формулы 1 и эксперт Sky Sports Мартин Брандл считает, что Макс Ферстаппен, несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе, продолжит выступать за Red Bull в сезоне-2027.
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