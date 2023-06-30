Неподтвержденная информация и реальный потенциал: новости о боевом применении БПЛА С-70 «Охотник»

Предполагаемое фото "Охотника" над Украиной. Фото Press TV На днях в разных источниках появились сообщения о первом эпизоде боевого применения перспективного тяжелого беспилотного авиационного комплекса С-70 «Охотник».
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