Военное обозрение

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Неподтвержденная информация и реальный потенциал: новости о боевом применении БПЛА С-70 «Охотник»

Неподтвержденная информация и реальный потенциал: новости о боевом применении БПЛА С-70 «Охотник»

Предполагаемое фото "Охотника" над Украиной. Фото Press TV На днях в разных источниках появились сообщения о первом эпизоде боевого применения перспективного тяжелого беспилотного авиационного комплекса С-70 «Охотник».

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