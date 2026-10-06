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В Долгопрудном будут производить интермедиаты

В Долгопрудном будут производить интермедиаты

«Фармстандарт» создаёт в подмосковном Долгопрудном производство интермедиатов — химических веществ, из которых получают действующие компоненты лекарств.

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