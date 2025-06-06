Прокуратура выявила нарушения безопасности аттракционов в Южно-Приморском парке

Прокуратура Санкт-Петербурга обнаружила нарушения в содержании аттракционов Южно-Приморского парка. Сотрудники прокуратуры Красносельского района Северной столицы выявили нарушения законодательства при эксплуатации аттракционов в Южно-Приморском парке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии