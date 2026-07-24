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Царьград

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Экс-глава Управления Роскомнадзора Перми умер на 69-м году жизни

Экс-глава Управления Роскомнадзора Перми умер на 69-м году жизни

В ночь на 24 июля на 69-м году жизни скончался Юрий Николаевич Щебетков, бывший руководитель краевого управления Роскомнадзора.

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