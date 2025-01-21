Пенсионерка из Архангельска отдала мошенникам 17 миллионов деньгами и украшениями

В Архангельской области пенсионерка отдала мошенникам денег и украшений на 17 миллионов рублей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Архангельской области и Нененцкого автономного округа, обвинение утверждено в отношении двух жителей Самарской области.