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Пушилин: освобождение Белицкого нарушило снабжение ВСУ в ДНР

Пушилин: освобождение Белицкого нарушило снабжение ВСУ в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с информационной службой «Вести» заявил, что освобождение Белицкого нарушило снабжение ВСУ в ДНР Как отметил глава региона, бои за населённый пункт, который украинские оккупанты превратили в мощный укрепрайон и использовали как опорный пункт для атак и удержания позиций, велись «долгие месяцы».

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