Пушилин: освобождение Белицкого нарушило снабжение ВСУ в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с информационной службой «Вести» заявил, что освобождение Белицкого нарушило снабжение ВСУ в ДНР Как отметил глава региона, бои за населённый пункт, который украинские оккупанты превратили в мощный укрепрайон и использовали как опорный пункт для атак и удержания позиций, велись «долгие месяцы».