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Пени по ЖКХ в 2026 году: почему расчет может быть неверным

Начисленные пени не совпадают с периодом просрочки. Запросить построчный расчет и проверить периоды льгот и ограничения.

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