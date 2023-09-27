В Аляскинском треугольнике вновь стали пропадать люди

На фоне повышенного в последнее время интереса к НЛО и прочим загадочным явлениям ученые и эксперты-уфологи вновь вернулись к теме Аляскинского треугольника, который, судя по всему, мало в чем уступает Бермудскому.
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