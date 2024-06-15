МО РФ: силы "Севера" за сутки отразили 7 контратак штурмовых групп ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили семь контратак штурмовых групп 6-й бригады морской пехоты и 13-й бригады национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 350 военнослужащих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии