«Князь Вандал» устроил ВСУ безжалостное побоище. Сводка СВО за 2 сентября

Встреча дрона «Князь Вандал Новгородский» c австралийским БТР Появление на поле боя в зоне СВО нового российского дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» (КВН) привело в шок украинцев и не на шутку испугало европейских военных экспертов.
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