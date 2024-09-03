«Князь Вандал» устроил ВСУ безжалостное побоище. Сводка СВО за 2 сентября

Встреча дрона «Князь Вандал Новгородский» c австралийским БТР Появление на поле боя в зоне СВО нового российского дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» (КВН) привело в шок украинцев и не на шутку испугало европейских военных экспертов.