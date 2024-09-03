БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Князь Вандал» устроил ВСУ безжалостное побоище. Сводка СВО за 2 сентября

Встреча дрона «Князь Вандал Новгородский» c австралийским БТР Появление на поле боя в зоне СВО нового российского дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» (КВН) привело в шок украинцев и не на шутку испугало европейских военных экспертов.

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