Представителям высшего военного руководства Украины предъявлены обвинения в совершении террористических актов на территории России

В Главном следственном управлении Следственного комитета России продолжается расследование уголовных дел по фактам террористических атак беспилотными летательными аппаратами на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные на территории Российской Федерации.
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