Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов весьма жёсткой высказался о последних новостях об украденной обороне Курской области – гособвинение ранее сообщило, что группа госкоммерсантов незаконно присвоила 3.
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