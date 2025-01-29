Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 841 подписчик

"Обрубаются ниточки": Кабанов жёстко о госизмене чиновников. Почему за украденную оборону Курщины на миллиарды не сидят начальники?

"Обрубаются ниточки": Кабанов жёстко о госизмене чиновников. Почему за украденную оборону Курщины на миллиарды не сидят начальники?

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов весьма жёсткой высказался о последних новостях об украденной обороне Курской области – гособвинение ранее сообщило, что группа госкоммерсантов незаконно присвоила 3.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Безнаказанность зашкаливается🤬за державу и за ребят в окопах обидно и стыдно😭😭😭
Ответить
19 час.
наверх