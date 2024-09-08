Экипажи Су-25 разгромили живую силу и технику ВСУ в приграничье Курской области

В одном из приграничных районов Курской области экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно ликвидировали живую силу, бронированную и автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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