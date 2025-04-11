Даванков: в РФ нужно внедрить в приложениях функцию отказа от таксиста-мигранта

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков (партия "Новые люди") выступил с предложением рассмотреть возможность внедрения в приложения агрегаторов такси функции, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом.
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