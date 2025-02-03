Политолог не исключил, что за материалом WSJ о вреде пошлин стоят демократы

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что пока ещё неизвестно, навредила ли политика пошлин американского президента Дональда Трампа Соединённым Штатам, но «такой вариант развития событий не исключён».
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