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Президент Туниса Саид призвал развитые страны бороться с голодом в Африке вместо торговли оружием

Президент Туниса Саид призвал развитые страны бороться с голодом в Африке вместо торговли оружием

Президент Туниса Кайс Саид заявил, что экономически развитым странам следует использовать свои ресурсы для помощи в борьбе с голодом в Африке, а не для продажи оружия.

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