«Робимо вам нерви»: НАТО готовится сдать Одессу России и формирует в регионе ячейки диверсантов

Елена Стафеева 15 сентября 2024 г., 0:07 Кто и как создаёт в Одессе языковые патрули и для чего вербовка диверсантов идёт открыто на рекрутинговых сайтах, которыми возмущаются даже сами украинцы? Фашизация общества в Одессе набирает обороты.