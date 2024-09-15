«Робимо вам нерви»: НАТО готовится сдать Одессу России и формирует в регионе ячейки диверсантов

Елена Стафеева 15 сентября 2024 г., 0:07 Кто и как создаёт в Одессе языковые патрули и для чего вербовка диверсантов идёт открыто на рекрутинговых сайтах, которыми возмущаются даже сами украинцы? Фашизация общества в Одессе набирает обороты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии