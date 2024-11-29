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Закон и Порядок

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ОДКБ: Под пули за Россию никто из наших союзников не пойдет. Кроме, пожалуй, Лукашенко

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Комментарии
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Александр Рожков
И я про то же. К этому нужно добавить, что эти заводы и фабрики работали на нас, на Россию, укрепляя могущество СССР... То, что они производили, они производили не для себя, а для всей страны и, больше всего, для России...
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9 час.
ВН
Владимир Никитин
и, думаю, Северная Корея! Им тоже скоро помощь понадобится!
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9 час.
Быков Николай
Общаюсь с одним из белорусов и по итогам общения есть сомнения, что они впишутся за нас в случае необходимости. Дай Бог это не так.
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3 час.

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