Огнеборцы обеспечили пожарную безопасность на Выставке средств обеспечения безопасности

Работники пожарно-спасательного отряда № 216 столичного Пожарно-спасательного центра на этой неделе провели профилактический рейд в павильоне № 57, «Россия – моя история», расположенного на территории ВДНХ, в котором в эти дни проходит Международная выставка средств обеспечения безопасности.