Покупатель RTX 4090 на Amazon получил мутанта с чипом от мобильной RTX 4090 Сервисный ц...

Покупатель RTX 4090 на Amazon получил мутанта с чипом от мобильной RTX 4090Сервисный центр Northwest Repair напоминает геймерам о том, что покупать видеокарты на Amazon и подобных площадках необходимо с должной осторожностью.
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