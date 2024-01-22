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Покупатель RTX 4090 на Amazon получил мутанта с чипом от мобильной RTX 4090 Сервисный ц...

Покупатель RTX 4090 на Amazon получил мутанта с чипом от мобильной RTX 4090 Сервисный ц...

Покупатель RTX 4090 на Amazon получил мутанта с чипом от мобильной RTX 4090Сервисный центр Northwest Repair напоминает геймерам о том, что покупать видеокарты на Amazon и подобных площадках необходимо с должной осторожностью.

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