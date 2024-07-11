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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Риоло о Мбаппе на Евро: «После поражения от Аргентины дела у него пошли хуже – беспокоит, что его уровень так упал. Тактика «все для Килиана» больше не работает»

Журналист Риоло о Мбаппе на Евро: «После поражения от Аргентины дела у него пошли хуже – беспокоит, что его уровень так упал. Тактика «все для Килиана» больше не работает»

Франция вылетела с Евро-2024, уступив Испании в полуфинале (1:2). Мбаппе отметился голом с пенальти и голевой передачей в 5 матчах на турнире.

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