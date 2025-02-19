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Либералы в смятении: Европа потеряла ориентацию

Либералы в смятении: Европа потеряла ориентацию

Использованы материалы: REUTERS/Gonzalo Fuentes Коллективный Запад, вышколенный тоталитарной сектой "либералы", открытым текстом недоумевает: что делать, когда в ее цитадели – Соединенных Государствах Америки – во власть пришли противники ее догматов.

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