Либералы в смятении: Европа потеряла ориентацию

Использованы материалы: REUTERS/Gonzalo Fuentes Коллективный Запад, вышколенный тоталитарной сектой "либералы", открытым текстом недоумевает: что делать, когда в ее цитадели – Соединенных Государствах Америки – во власть пришли противники ее догматов.
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