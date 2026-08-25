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Татарстан трассасында «Лада гранта» фура астына кергән, йөртүчесе һәлак булган

Татарстан трассасында «Лада гранта» фура астына кергән, йөртүчесе һәлак булган

Татарстанның Аксубай районындагы трассада юл-транспорт һәлакәте булган. Бу хакта социаль челтәрләрдә шаһитлар хәбәр итә.

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