В России разработают стандарты кибербезопасности умного дома. Чтобы защитить инфраструктуру

Организация «Умный МКД» разработала дорожную карту под названием «Концепция цифровизации многоквартирных домов на территории РФ»Как сообщает «Коммерсантъ», кроме введения стандартов «умных домов», определения перечня базовых устройств для них и импортозамещения в интернете вещей (IoT), направленный профильным ведомствам документ предполагает проведение мероприятий для обеспечения кибербезопасности инфраструктуры умных домов.