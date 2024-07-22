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Сбербанк запускает новую подписку для держателей дебетовых карт: что это значит для клиентов?

Сбербанк запускает новую подписку для держателей дебетовых карт: что это значит для клиентов?

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