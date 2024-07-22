Сбербанк запускает новую подписку для держателей дебетовых карт: что это значит для клиентов? Ольга ВайленкоС 16 июля 2024 года крупнейший финансовый институт России, Сбербанк, вводит новую подписку для владельцев дебетовых карт.
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