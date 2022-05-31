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Суд отклонил апелляцию на арест экс-директора шахты "Листвяжная"

Суд отклонил апелляцию на арест экс-директора шахты "Листвяжная"

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Кемеровский областной суд отказался изменить меру пресечения экс-директору шахты "Листвяжная" в Кузбассе Сергею Махракову, который арестован по делу о гибели горняков при аварии на предприятии в ноябре 2021 года.

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