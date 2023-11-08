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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани отключили горячую воду и отопление из-за коммунальной аварии 8 ноября

В Рязани отключили горячую воду и отопление из-за коммунальной аварии 8 ноября

Ресурсы отключили по следующим адресам: улицы Быстрецкая, Гражданская, Кальная, Лермонтова, Новая, Попова, площадь Попова, Касимовское шоссе, улицы Радиозаводская, Электрозаводская, Совхозная, 8-го Марта, 1-ый Совхозный проезд.

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