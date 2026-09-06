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Север Пресс

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На Ямале игрок «Северного характера. Осень» при награждении позвал любимую замуж

На Ямале игрок «Северного характера. Осень» при награждении позвал любимую замуж

Один из участников арктических экстремальных игр «Северный характер. Осень» в Новом Уренгое, стоя на победном пьедестале на церемонии награждения, сделал предложение руки и сердца своей девушке.

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