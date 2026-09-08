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Царьград

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Прокуратура требует оставить приговор Артему Чекалину без изменений

Прокуратура требует оставить приговор Артему Чекалину без изменений

Московский городской суд 28 сентября рассмотрит жалобу на приговор Артему Чекалину, бывшему супругу блогера Лерчек.

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