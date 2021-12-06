World Grand Prix 2021. Результаты, турнирная таблица

13-19 декабря, Мировое Гран При по снукеру (Ворлд Гранд Прикс) 2021/22 (рейтинговый), Coventry Building Society Arena, Ковентри, Англия Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп World Grand Prix 2021(фото: WST) Все новости и результаты World Grand Prix 2021 Турнирная сетка: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 19 фреймов (до 10-ти побед) Чжао Синьтун Голосование — кто займет первое место?: Призовой фонд World Grand Prix 2021 по снукеру: Призовой фонд Ворлд Гранд Прикс 2021 по снукеру Общий призовой фонд 380 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 100 000Финалист — £ 40 000 Полуфиналисты — £ 20 000 Четвертьфиналисты — £ 12 500 Участники 1/8 финала — £ 7 500 Участники 1/16 финала — £ 5 000 Наивысший брейк — £ 10 000 [свернуть] Сенчури брейки World Grand Prix 2021: Cотенные серии Ворлд Гранд Прикс 2021 по снукеру [свернуть] Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: Вторая сессия: Полуфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Второй раунд Чжао Синьтун / Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/16 финала Чжао Синьтун (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Поделиться с друзьями:.