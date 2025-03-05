В Дубенском районе работнику выплатили окончательный расчет после вмешательства прокуратуры

Главный бухгалтер АО "Пореченский карьер" в Дубенском районе заплатит штраф после того, как один из бывших сотрудников не получил окончательного расчета в день увольнения, сообщили в пресс-службе тульской прокуратуры.
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