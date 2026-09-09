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Компактный Dyson W1 PencilWash легко забирается под кровати и диваны. Он уже поступил в продажу в Китае

Компактный Dyson W1 PencilWash легко забирается под кровати и диваны. Он уже поступил в продажу в Китае

Компактный Dyson W1 PencilWash весит всего 2,65 кг в сборе На JD.com пылесос для влажной уборки Dyson W1 PencilWash появился по цене 2499 юаней, а с учетом государственных субсидий в некоторых регионах стоимость может снижаться до 1997 юаней.

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