Озвучено имя приемника Пригожина, который возглавит ЧВК «Вагнер». Им станет осужденный полковник

После произошедшей в небе над Тверью трагедии, помимо основного вопроса о том, кто приложил руку к ликвидации Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова, существует второй, не менее важный — кто встанет во главе нашумевшей компании «Вагнер» Многочисленные эксперты по поводу дальнейшего существования «музыкального коллектива» озвучивали несколько сценариев — от полного его распада, когда часть бойцов «встанет под ружье» в… Озвучено имя приемника Пригожина, который возглавит ЧВК «Вагнер».