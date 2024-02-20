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Раскрыта цена первой модели бренда «Амберавто» из Калининграда

Раскрыта цена первой модели бренда «Амберавто» из Калининграда

Цена первого электромобиля нового российского бренда «Амберавто» может составить 3,4 млн рублей. Об этом 20 февраля сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на данные с сайта принадлежащей дилерскому холдингу «Автодом» компании «Автосмарт».

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