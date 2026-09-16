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Царьград

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Восточный обход Новосибирска достроят к 2027 году за 15% работ

Восточный обход Новосибирска достроят к 2027 году за 15% работ

Федеральное учреждение намерено после оформления необходимых бумаг инициировать новые конкурсные процедуры, чтобы привлечь подрядные организации к завершению строительства объекта.

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