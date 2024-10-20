Автоэксперт Милешкин: у GAC M8 хорошие кресла, но мало физических кнопок

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал об особенностях минивэна GAC M8. По его словам, у автомобиля сзади есть "капитанские" кресла, которые оборудованы подогревом, вентиляцией, массажерами и электрорегулировками.