Автоэксперт Милешкин: у GAC M8 хорошие кресла, но мало физических кнопок

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал об особенностях минивэна GAC M8. По его словам, у автомобиля сзади есть "капитанские" кресла, которые оборудованы подогревом, вентиляцией, массажерами и электрорегулировками.
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