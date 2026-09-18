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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томас Тухель: «99,9% фанатов не говорят мне про замены или тактику в игре с Аргентиной. Они говорят про матчи с Мексикой, ДР Конго, Хорватией. Вот что мы создали – и так и должно быть»

Томас Тухель заявил, что болельщиков не особо беспокоит то, какие решения он принимал в матче с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026 .

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