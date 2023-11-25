Архангельский «Водник» разгромил кировскую «Родину» со счётом 12:2

Для «жёлто-зелёной» команды это уже шестая победа подряд в серии Чемпионата России по хоккею с мячом и третья подряд — на домашнем стадионе «Труд»Сегодняшний матч вряд ли можно назвать решающим или захватывающим — ведь победа «Водника» была очевидна с самого начала.