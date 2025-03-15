Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам

TASS/AP Цена билетов на некоторые матчи НХЛ с участием "Вашингтон Кэпиталс" в регулярных чемпионатах лиги выросла вдвое из-за приближающегося рекорда по голам нападающего Александра Овечкина, сообщает The Washington Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии