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Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам

Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам

TASS/AP Цена билетов на некоторые матчи НХЛ с участием "Вашингтон Кэпиталс" в регулярных чемпионатах лиги выросла вдвое из-за приближающегося рекорда по голам нападающего Александра Овечкина, сообщает The Washington Times.

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