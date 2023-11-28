Системные либералы признались в ряде ошибок, но далеко не во всех

На протяжении тридцати с лишним лет мы постоянно слышим заявления либеральных экономистов: «не надо изобретать велосипед», «так делает весь цивилизованный мир», «не надо придумывать какой-то особый путь России» и пр.
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