Премиальный АИ-98 подорожал на 13 копеек до 77,55 рубля за литр

С начала октября стоимость всех видов моторного топлива в России значительно выросла. По данным Росстата, за прошедшую неделю (с 14 по 21 октября) цены на бензин и дизельное топливо выросли во всех регионах страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии