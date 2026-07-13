Платежный баланс внешней торговли РФ в мае вырос до 14,2 млрд долларов с 7,4 млрд годом ранее

Центробанк и Федеральная таможенная служба обновили сводные данные по внешней торговле товарами.Центральный Банк и Федеральная таможенная служба обновили сводные данные по внешней торговле товарами, рассчитанные по методологии платежного баланса (ФОБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии