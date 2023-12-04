Жизнь пенсионеров финансово поменяется с Нового года

О том, какие изменения ждут пенсионеров, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.Какие изменения в размерах пенсии ждут жителей России в 2024 году и кого эти изменения коснутся? Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.