В Петербурге пройдут концерты V Рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда»

В фокусе внимания фестивальной программы – высшая красота, стройность и гармония мироустройства, все те великие и вдохновенные идеи, которые с древних времен заключены в греческом слове "космос" и веками претворяются в музыке.
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