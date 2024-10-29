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Закон, порядок, государство

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В ХМАО-Югре полицейские задержали наркораспространителей с крупной партией «синтетики»

В ХМАО-Югре полицейские задержали наркораспространителей с крупной партией «синтетики»

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками ОМВД России по г. Югорску в подъезде одного из домов по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны 29-летний житель Ханты-Мансийска и 31-летняя сургутянка.

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