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Вильнюс готов пугать русского медведя голой попой литовского ежа

Вильнюс готов пугать русского медведя голой попой литовского ежа

Далеко не все в Литве одобряют подстрекательскую политику своего номинального руководства Утверждённая на срок до 2028 года литовская стратегия сдерживания Российской Федерации базируется на трёх китах: на неоспоримой роли США в укреплении европейской безопасности; на «всемерной и безусловной поддержке Украины в её справедливой оборонительной войне против России»; на «наращивании собственного военного потенциала».

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